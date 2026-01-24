Uygun Fiyatlı Telefonun Iron Man Sürümü Geliyor! Dev Bataryası Var

POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümü ortaya çıktı. Bir sertifikasyon platformunda görüntülenen Iron Man sürümünün standart sürüm ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Pro Iron Man Edition Sertifika Aldı

POCO X8 Pro Iron Man Edition, 2511FPC34G model numarası ile birlikte Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Telefonun Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Çözünürlük : 1.5K

: 1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Batarya : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı: 100W Hızlı Şarj

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi yer alıyor.

X8 Pro'nun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 8.000 mAh bataryar kapasitesi bulunacak. X8 Pro, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Akıllı telefonda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.