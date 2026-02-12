vivo'nun 12 GB RAM'li Android Telefonu Yolda! Fiyatı Sızdırıldı

vivo, V70 Elite isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. V70 Elite olarak isimlendirilen akıllı telefonun fiyatı ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyata sahip olması beklenen akıllı telefon, yüksek şarj hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo V70 Elite'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 999 rupi (25.059 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 56 bin 999 rupi (27 bin 465 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 61 bin 999 rupi (29 bin 876 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda V70 Elite'in 40 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Son fiyat, lansman ile birlikte belli olacak.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x

8 GB / 12 GB LPDDR5x İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. V70 Elite, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo V70 Elite Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Elite, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak.