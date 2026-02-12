200 MP Kameralı Xiaomi 18'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacak.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snadpragon 8 Elite Gen 6

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18'in ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17'de ise 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran, 3500 nit maksimum pralaklık bulunuyor.

Akıllı telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera buluancak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 18'de Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcinin 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 17, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Serinin yeni modelinde de aynı RAM seçeneklerini görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen telefon ayrıca 7000 mAh civarı bir batarya kapasitesine sahip olabilir.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

İdidaya göre Xiaomi 18, 2026 yılının eylül ayında tanıtılacak. Bu arada Xiaomi 17, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 15 serisinde sadece Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'ye gelmişti. Ayrıca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra global pazarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Bu telefonları da Türkiye'de görebiliriz. Bu yıl içinde piyasaya sürülecek yeni telefon serisinde de Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.