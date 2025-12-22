vivo'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Fiyatına Çok Şaşıracaksınız

vivo'nun V70 modeli merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Seride V70 Elite isimli bir akıllı telefonun da yer alacağı ortaya çıktı. Bir sızıntı ile birlikte V70 Elite'in fiyatı açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni akıllı telefonu, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite, 50.000 rupi (23.895 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, Bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60 için 36.999 rupi (17.688 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo V70 Elite'in 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Telefonun AMOLED ekran teknolojisine sahip olacağı tahmin ediliyor. Android telefon, bu ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunabilir.

İşlemciye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak vivo V70'de bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 7 Gen 4 işlemcisine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. V70 Elite modelinde de Snapdragon bir işlemci yer alabilir.

vivo V70 Elite Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Elite'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte vivo V70'in de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve dev bataryaya sahip olan vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.