Xiaomi'den Çok Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi 17 Ultra'nın tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca akıllı telefonun bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber hem telefonun ne zaman tanıtılacağı hem de nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Duyuruya göre şık bir görünüme sahip olan Xiaomi 17 Ultra çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi 17'nin Tanıtım Tarihi

Xiaomi 17 Ultra, 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Modülde ayrıca Leica yazısı da bulunacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh civarı

7000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Amiral gemisinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. P68 sertifikasına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Xiaomi 17 Ultra'da 7.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunacak. Amiral gemisi ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, dev bataryanın bile kısa sürede şarj edilmesini sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.