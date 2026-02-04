12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Performans Testine Girdi

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli V70 Elite Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. vivo'nun yeni akıll ıtelefonunda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci yer alacak.

vivo V70 Elite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2548 model numarasına sahip olan vivo V70 Elite, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.973 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.863 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre ayrıca akıllı telefonda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60'ta ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. V70 Elite, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70 Elite'in 50 bin rupi (24 bin 59 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ve özelliklerle birlikte gelebileceğini belirtelim. vivo V60 için 36 bin 999 rupi (17 bin 803 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.