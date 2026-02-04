vivo'dan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

vivo X300 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X300 Ultra'nın şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni amiral gemisi, dev bataryaya sahip olmasına rağmen kısa sürede şarj olabilecek. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Cihaz ayrıca kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

vivo X300 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

vivo X300 Ultra'nın 100W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyeceği iddia edildi. Akıllı telefon ayrıca 7000 mAh batarya kapaistesiyle birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra'da 6000 mAh batarya kapasitesi, 90W kablolu hızlı şarj ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP LYT901

200 MP LYT901 Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Kamera: 50 MP LYT828

50 MP LYT828 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. 2K çözünürlüğe sahip telefonda ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, kullanıcıların akıllı telefonlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak. Telefon ayrıca IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

vivo X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde LYT901 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde LYT828 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (40.788 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli olan vivo X300 Ultra'nın ise 7000 yuan (43.936 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.