16 GB RAM'li Performans Canavarı Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

vivo V70 Elite ile ilgli önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan vivo V70 Elite'in bu kez işlemcisi belli oldu. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo V70 Elite'in İşlemcisi Belli Oldu

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi mevcut.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile bilrikte gelmesi beklenen telefon, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleri bulunacak. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. vivo V70 Elite'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli V70 Elite'in 50 bin rupi (23 bin 663 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ve özelliklerle birlikte gelebileceğini belirtelim.