16 GB RAM'li Xiaomi 17'nin Global Fiyatı Ortaya Çıktı

Qualcomm'un en güçlü işlemcisine sahip olan Xiaomi 17, geçtiğimiz yıl Çin'de tanıtılmıştı. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan akıllı telefon global pazara gelmeye hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17'nin global fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca global sürümün kaç mah batarya kapasitesine sahip olacağı da açıklığa kavuştı.

Xiaomi 17'nin Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre global pazarda Xiaomi 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 999 euro (51.849 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1.099 euro (57.039 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global)

7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global) Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)

50 MP (f/1.67) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci mevcut.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Telefonun Çin sürümünde 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Global sürümde batarya kapasitesinin 6.330 mAh olacağı iddia edildi.

Amiral gemisinin arka yüzeyde 50 megapiksel f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.