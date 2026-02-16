vivo'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

vivo V70 Elite ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi ortaya çıkan vivo V70 Elite'in bu kez RAM seçenekleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgliere göre akıllı telefon iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Android telefonun depolama tarafında da iki farklı seçenek göreceğiz.

vivo V70 Elite'te Kaç GB RAM Bulunacak?

İddiaya göre vivo V70 Elite, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Serinin önceki modeli vivo V60'ın RAM tarafında 8 GB, 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Paylaşılan bilgilere göre vivo V70 Elite gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. V60'da ise Snapdragon 7 Gen 4 mevcut.

Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. V70 Elite ise 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Telefonu nekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 999 rupi (25.051 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 56 bin 999 rupi (27 bin 458 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 61 bin 999 rupi (29 bin 867 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

vivo V60 Türkiye'de şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. V70 Elite'in V60'a kıyasla daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda V70 Elite'in 40 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo V70 Elite Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Elite, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak.