90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Belli Oldu

vivo V70 Elite'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan vivo V70 Elite'in bu kez renk seçenekleri belli oldu. Üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo V70 Elite'in Renk Seçenekleri Belli Oldu

vivo V70 Elite kırmızı, bej ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak.

Serinin bir önceki modeli olan vivo V60'da altın ışıltısı ve dolunay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu telefonda farklı bir tasarım tercih edilmişti. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül yer alıyor. Dikey olarak konumlanan bu moldül üzerinde iki adet kamera mevcut. Modülün yanında ise LED flaş ve bir kamera bulunuyor.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

vivo V70 Elite gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre vivo V70 Elite, 50 bin rupi (24 bin 56 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan vivo V60 Türkiye'ye gelmişti. Dolayısıyla V70 Elite de Türkiye'ye gelebilir.

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda V70 Elite'in 40 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Son fiyat, lansman ile birlikte belli olacak.