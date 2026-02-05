vivo'nun Dev Bataryalı Telefonu Yolda! Çok Hızlı Şarj Olacak
vivo V70 Elite'in tanıtım tarihi açıklandı. Peki, Qualcomm'un güçlü işlemcisine sahip yeni telefon ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo V70 Elite, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak.
- V70 Elite, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.
vivo, V70 Elite isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. V70 Elite'in tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak akıllı telefon bu ay içinde tanıtılacak. vivo'nun yeni telefonunda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.
vivo V70 Elite Tanıtım Tarihi
vivo V70 Elite, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefonun 50 bin rupi (24 bin 131 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. vivo V60, 36 bin 999 rupi (17 bin 803 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.
Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları konumlanacak. V70 Elite ayrıca çok ince çerçeveler ile birlikte gelecek.
vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Periskop Telefoto: 50 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
- Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1
- RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x
Akıllı telefonda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 mevcut.
Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo V70 Elite, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı V70 Elite'in bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonda ayrıca 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunulacak.