vivo Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! Dev Bataryaya Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y05 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci mevcut.

vivo Y05 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: Unisoc T7225

Unisoc T7225 RAM: 4 GB (4 GB sanal RAM desteği)

4 GB (4 GB sanal RAM desteği) Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ağırlık: 209 gram

209 gram Boyutlar: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y05, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. 167,40 x 77,10 x 8,39 mm boyutlarında ve 209 gram ağırlığında olan akıll ıtelefon, çift nano SIM desteğiyle birlikte geliyor. Telefon ayrıca Bluetooth 5.2 ve 4G teknolojilerini de destekliyor.

vivo'nun yeni akıllı telefonunda Unisoc T7225 işlemcisi yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. vivo Y04'te aynı işlemci, vivo Y31d'de ise Snapdragon 6s 4G Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefonda 4 GB RAM ve 4 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB seçeneği mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Akıllı telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor.

Y05 modelinde 15W kablolu şarj desteği bulunuyor. Akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Cihaz ayrıca IP65 sertifikasına sahip. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

vivo Y05 Fiyatı

vivo'nun bütçe dostu yeni akıllı telefonu Y05 için 399 Ringgit (4 bin 406 TL) fiyat etiketi belirlendi. Malezya'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Android telefon, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.