Dev Bataryaya Sahip Bu Telefon Çok Hızlı Şarj Olacak! 16 GB RAM'i Var

vivo V70 Elite ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan vivo V70 Elite'in bu kez tasarımı sızdırıldı. Çok şık bir görünüme sahip Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo V70 Elite'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre vivo V70 Elite'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Görselde telefonun gri renge sahip sürümü bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise seki zçekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

V70 Elite'in ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. V70 Elite ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.