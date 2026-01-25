8 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Performans Testine Girdi

TECNO Pova Curve 2 5G Geekbench'te görüntülendi. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca Pova Curve 2 5G'nin bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Diemnsity işlemcisi bulunacak.

TECNO Pova Curve 2 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

TECNO Pova Curve 2 5G, LK7k model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 967 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 645 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre ayrıca telefonda Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak.

6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. TECNO Pova Curve'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: ARM Mali-G610

ARM Mali-G610 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Telefon, 1080 x 2364 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Pova Curve 2 5G'de ayrıca 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Curve 5G için 15 bin 999 rupi (7.563 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. TECNO Pova Curve 2 5G'nin ise 20.000 rupiden (9.455 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.