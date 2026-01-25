8 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Performans Testine Girdi
TECNO Pova Curve 2 5G Geekbench testinde ortaya çıktı. Peki, akıllı telefon performans tesitnde kaç puan aldı? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- TECNO Pova Curve 2 5G tek çekirdek testinde 967 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 645 puana ulaştı
- Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.
- Telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak.
TECNO Pova Curve 2 5G Geekbench'te görüntülendi. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca Pova Curve 2 5G'nin bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Diemnsity işlemcisi bulunacak.
TECNO Pova Curve 2 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?
TECNO Pova Curve 2 5G, LK7k model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 967 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 645 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre ayrıca telefonda Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak.
6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. TECNO Pova Curve'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.
TECNO Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: Dimensity 7100
- GPU: ARM Mali-G610
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Batarya: 8.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 16
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Telefon, 1080 x 2364 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Pova Curve 2 5G'de ayrıca 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.
Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası
TECNO Spark 50'nin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. İşte telefonun merak edilen detayları!
TECNO Pova Curve 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
TECNO Pova Curve 5G için 15 bin 999 rupi (7.563 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. TECNO Pova Curve 2 5G'nin ise 20.000 rupiden (9.455 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.