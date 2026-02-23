vivo'dan 90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Görüntüsü Sızdırıldı

vivo yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. V70 FE olarak isimlendirilen telefonun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Görsele göre akıllı telefon çok şık bir tasarım ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca 200 megapiksel kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V70 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre vivo V70 FE'nin arka yüzeyinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Telefon koyu mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Neler Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşlemci: Dimensity 7360 Turbo

Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7360 Turbo işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'da Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti.

V70 FE, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği suancak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

vivo V70 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. V70 FE'nin V60'a kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 40 bin TL üzeri olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat etiketiyle gelebilir.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip vivo V70 FE'nin 28 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber V70 FE'nin özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan vivo V60, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.