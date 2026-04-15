OnePlus, Oyun Konsolu Geliştirdiğini Doğruladı! Kamerası Bile Olacak

OnePlus'ın bir süredir oyun konsolu üzerinden çalıştığına yönelik söylentiler dolaşıyordu. Hatta bunun gerçek olma ihtimalini oldukça artıran bir görüntü de paylaşıldı. Şirketin gerçekleştirdiği son etkinlikte konsol iddiası doğrulandı. Bu da çok yakın zamanda cihazla ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağını gösterdi.

OnePlus'ın Oyun Konsolunun Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus, etkinlikte doğruladığı oyun konsolu hakkında çok fazla ayrıntı sağlamadı ancak daha önceki sızıntılar, kullanıcıları nasıl bir cihazın beklediği hakkında fikir sağlıyor. Elbette ki bu sadece konsolun arka tarafına odaklandığı için ön yüzey hakkında yorum yapmak mümkün değil ama yine de genel hatlarını belirlemek açısından önemli ipuçları veriyor.

Konsolun yukarıda yer alan görüntüsünden de anlaşılacağı üzere cihazın şimdiye kadar ürettiği akıllı telefonlara göre oldukça kalın bir cihaz olarak piyasaya sürülecek. Her iki yanında da mor renkli tutma yerleri bulunacak. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Yanlarda ise ses açma ve kısma düğmeleri konumlanacak. Ayrıca üst kısımdan oyunlarda ateş etme ve benzeri işlemler için kullanılabilecek tetik düğmeleri kullanılabilecek.

Cihazın arka tarafında çift kamera ve LED flaş olacak. Bu kamera elbette fotoğraf ya da video çekmek için kullanılmayacak.Bunun yerine Pokemon Go tarzı artırılmış gerçeklik oyunlarında rol oynayacak. Sizi gerçek dünya ile oyunların sunduğu sanal dünyanın bir karışımı olarak karşımıza çıkan bu oyunların doğrudan içinde hissettirecek.

OnePlus'ın Oyun Konsolunun Özellikleri Neler Olacak?

Yeni oyun konsolunun özellikleri henüz tam olarak açıklanmasa da yine sızıntılara dönerek cihazın nasıl performans sunacağı hakkında fikir edinebiliriz. Cihazın 8 inç ekran boyutuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu boyut, tek elle kullanım için ideal görünüyor. Eğer daha büyük bir ekran tercih edilseydi tek elle tutmak oldukça zorlaşabilirdi. Bunun da oyun deneyimi üzerinde bir hayli olumsuz etkisi olabilirdi.

Bu arada cihazın daha önce FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarına özel olarak optimize edildiği ifade edilmişti. Üst düzey bir Dimensity işlemciden güç alması bekleniyor. Yüksek ihtimalle Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilecek ki bu işlemci, Fortnite'ı eğer yüksek doku kalitesi ile oynarsanız dahi yaklaşık 120 FPS elde etmenize olanak sağlıyor. CarX Street gibi epey yüksek grafik kaliteli oyunlarda bile 60 FPS'i görebiliyorsunuz.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus’ın üzerinde çalıştığı oyun konsolu, başlangıçta belirli bir pazara odaklanacak. Bilindiği üzere Çin'in mobil pazarda çok bir payı bulunuyor. Bunu göz önüne aldığımızda bu pazarın Çin olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki cihaz kullanıcılar tarafından çok beğenilirse ileride Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de satılmaya başlanabilir.

OnePlus, Daha Önce Hiç Oyun Konsolu Geliştirdi mi?

OnePlus, daha önce hiç oyun konsolu üretip satışa sunmadı. Daha çok akıllı telefon ve tablet pazarına odaklanan bir marka ama oyun pazarına çok yabancı olduğu da söylenemez. Öyle ki geçmişte OnePlus Turbo 6 gibi pek çok oyun telefonu piyasaya sürdü. Bu cihazlardaki deneyimi sayesinde yeni oyun konsolunun da kusursuz olacağı öngörülüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus, oyun telefonları konusunda epey bilgi birikimine sahip ve önemli başarıların altına imza atmış bir marka. Geçmişte bunun birçok örneğini görmüş birisi olarak yeni oyun konsolundan yana beklentilerimin epey yüksek olduğunu söylemeliyim. Eğer Dimensity 9500 işlemcisi kullanılır ve FPS oyunlarındaki optimizasyon kusursuz bir oyun deneyimi sunarsa bu pazarda da oldukça etkili markalardan biri hâline gelebilir.