Nothing'den Sıra Dışı Tasarımlı Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı

Nothing, Phone 4a isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Nothing Phone 4a'nın bu kez bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Nothing'in yeni telefonu, serinin önceki modelleri gibi sıra dışı bir tasarımla birlikte gelecek.

Nothing Phone 4a'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Nothing Phone 4a'nın arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün üzerinde bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Nothing logosu da yer alacak. Görselde telefonun beyaz rengi mevcut ancak renk seçenekleri arasında siyah da bulunacak.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşletim Sistemi: Android 16

Nothing Phone 4a gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a, Türkiye'de şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a, Phone 3a'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in bütçe dostu yeni akıllı telefonu Phone 4a, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Phone 4a Pro da duyurulacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.