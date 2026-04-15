Xiaomi'den 3K Ekranlı Oyun Canavarı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli Redmi K Pad 2 ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Çinli marka, paylaştığı tanıtım posterleriyle tabletin bazı özelliklerini doğruladı. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K Pad 2 Özellikleri Neler OIacak?

8.8 inç LCD panel Yenileme Hızı: 165Hz (Oyunlarda 165 FPS desteği)

3K Dokunmatik Örnekleme: 540Hz çoklu parmak desteği

400Hz örnekleme hızı (FPS oyunlarında hassas nişan için) İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

9.100 mAh Bağlantı: Çift USB-C portu (Aksesuar ve şarjın aynı anda kullanımı için)

Bose imzalı ses sistemi ve tam aralıklı sürücüler İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K Pad 2 Ekran Özellikleri Neler OIacak?

Redmi K Pad 2 modelinde 8,8 inç boyutlarında, 165Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunan LCD bir ekran mevcut olacak. Karşılaştıracak olursak, Redmi K Pad modelinde de benzer ekran özellikleri tercih edilmişti.

Tablet, mobil oyuncuları sevindirecek ekran özellikleriyle gelecek. Bunların başında 540Hz çoklu parmak dokunmatik örnekleme hızı yer alıyor. Bu da özellikle PUBG gibi oyunlarda aynı anda hareket edip ateş ederken gecikmeyi minimuma indiriyor. Bununla birlikte, özellikle oyunları telefonu sağa sola hareket ettirerek oynuyorsanız işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak 400Hz jiroskop örnekleme hızına sahip olacak.

Cihazın 3K çözünürlüğü ise görüntüleri net ve keskin bir şekilde görmenize imkan sağlayacak. 165Hz yenileme hızı ise oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi sunacak diyebiliriz.

Redmi K Pad 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Tablette MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi kullanılacak. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300s gibi üst segment akıllı telefonlara da güç veriyor diyebiliriz. Bunun dışında, Genshin Impact'te 60 FPS, Call of Duty Mobile'da 120 FPS ve CarX Street'te ise 60 FPS performans alabiliyorsunuz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu kasma veya donma olmadan oynama imkanınız olacak.

Redmi K Pad 2 Bataryası Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin açıklamasına göre üründe 9.100 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. 7.500 mAh bataryalı selefini dikkate aldığımızda bu alanda önemli bir artış olacak diyebiliriz. Şu an için şarj hızlarına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak selefinin 67W hızlı şarj desteği sunduğu düşündüğümüzde yeni modelde daha yüksek şarj hızlarının sunulacağını söyleyebiliriz.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad 2 modeli 21 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlik cihazın tüm teknik özellerini, tasarımı ve fiyat etiketini öğreneceğiz. Bununla birlikte henüz belli olmasa da fiyatının 440 dolar (vergisiz 19.700 TL) seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.

Redmi K Pad 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K Pad 2'nin Çin'e özel kalması bekleniyor. Ancak cihazın Xiaomi Pad Mini 2 ismiyle globale geleceğini söyleyebiliriz. Xiaomi Pad Mini'nin Türkiye'de çeşitli e-ticaret sitelerinde satıldığını düşünürsek yaklaşan Redmi K Pad 2'nin (Xiaomi Pad Mini 2) ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Notu

Tabletle oyun oynamayı seven birisi olarak Redmi K Pad 2'nin özellikleri beni heyecanlandırdı. Özellikle, 165Hz yenileme hızı, 540Hz çoklu parmak desteği ve 9.100 mAh bataryasıyla kullanıcılara üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.