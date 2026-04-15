Bu Özellik, Steam'de Bir Oyunu En Ucuza Almanızı Sağlayacak

PC oyuncuları tarafından en çok kullanılan dijital oyun mağazalarının başında Steam geliyor. Ne var ki bu platformda özellikle son birkaç yıl içinde ucuz oyun bulmak epey zorlaştı. Bu sebepten ötürü oyuncular da dönem dönem başlayan indirimleri takip ediyor. Ne var ki bunların gerçekten en uygun fırsat olup olmadığını tek bakışta anlamanın bir yolu yok ama yeni eklenecek özellik ile bu durum tersine dönecek gibi görünüyor.

Platformun arkasındaki isim Valve, oyunları gerçekten en ucuz olduğu sırada almanızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde bir oyunun daha önce hangi fiyatlara sahip olduğunu hızlıca görmeniz mümkün olacak. Böylece son indirimde gerçekten önceki fiyatlara göre önemli bir avantaj olup olmadığını öğrenebileceksiniz.

Steam'in Fiyat Geçmişini Görme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Steam'de şu an ücretli bir oyunun mağaza sayfasına gittiğinizde karşınıza bir "Sepete Ekle" seçeneği çıkıyor. Bunun hemen solunda ise fiyat yazıyor. Eğer indirimdeyse orijinal fiyatını görebiliyorsunuz fakat ondan da önceki fiyat değişikliklerine ulaşamıyorsunuz. Yeni eklenen özellik, size bir oyunun son 1 ay içindeki fiyat değişikliklerinin bir listesini sunacak.

Ortaya çıkan kodlara göre yeni özellik, kullanıcılara normal fiyat ve 30 gün içindeki en düşük fiyat hakkında bilgi sağlayacak. Ayrıca bir oyunun belirli bir dönemden bu yana en düşük fiyatında olup olmadığını öğrenebileceksiniz. Yani size ortada gerçekten büyük bir fırsat olup olmadığını söyleyecek. Böylece tasarruf etme imkânına sahip olacaksınız.

Steam'e Fiyat Geçmişi Görme Özelliği Ne Zaman Eklenecek?

Valve, bu yeni özelliği geliştirme aşamasında olduğunu henüz doğrulamadı. Büyük bir olasılıkla şu an geliştirme sürecinin başlarında. Ne zaman kullanıma sunulacağına yönelik net bir tarih verilmese de Steam'in son zamanlarda kullanıcı dostu özelliklere odaklanmaya başlanması, oyuncuların bu özelliğe kavuşmasının önünde çok fazla zaman olmadığına işaret ediyor.

Steam'de Şu An Fiyat Geçmişi Nasıl Öğreniliyor?

Aslına bakılacak olursa bu özellik olmadan da Steam'deki oyunların fiyat geçmişine göz atmak mümkün. Valve, yeni özelliği kullanıma sunana kadar hâlâ kullanılmaya devam edecek olan SteamDB bunlara örnek olarak verilebilir. Bu hizmet, bir oyun piyasaya sürüldüğü ilk andan itibaren fiyat değişimlerini size grafik üzerinden gösterir.

SteamDB'nin fiyat takibi aracı, size tüm zamanların en düşük fiyatını öğrenmenize de olanak sağlıyor. Elbette ki bu yöntemin önemli bir dezavantajı da mevcut. Hizmete Steam üzerinden erişemiyorsunuz. Bunnun yerine web tarayıcısını kullanıyorsunuz. Bu da sizin ekstra zaman kaybetmenize sebep oluyor.

SteamDB'nin dışında kullanılabilecek çeşitli eklentiler de mevcut. Eğer Steam mağazasına web tarayıcısı üzerinden erişim sağlıyorsanız söz konusu web tarayıcısı eklentilerinden birini yükleyebilir ve mağaza sayfasından oyunun fiyat geçmişine göz atabilirsiniz. Bu araçlardan bazıları, diğer platformlarla da karşılaştırma yapmanızı mümkün kılar. Bu da sadece Steam'de değil, diğer platformlarda da en iyi fırsatın nerede olduğunu bulmanızı sağlar.

Editörün Yorumu

Steam'de ucuz oyun bulmanın artık oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman büyük kampanyalar olabiliyor ama bu dönemlerde ucuzlayan oyunların fiyatının gerçekten çok düşüp düşmediğini üçüncü taraf araç kullanmadan anlayamıyorsunuz. En azından bu özellik sayesinde bir oyunun fiyat geçmişine bakıp ortada gerçekten önemli fırsat olup olmadığını görebileceğiz ve bunu değerlendirip tasarruf edebileceğiz.