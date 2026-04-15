OPPO 120Hz AMOLED Ekranlı Telefon Tanıttı! Dev Batarya ve Dahası

OPPO'nun uzun süredir merakla beklenen telefonu F33 5G tanıtıldı. Böylece telefonun hem özellikleri hem de fiyatı belli oldu. Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

OPPO F33 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1400 nit

İşlemci: Dimensity 6360 Max

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Boyut: 158,2 x 78,0 x 8,0 mm

158,2 x 78,0 x 8,0 mm Ağırlık: 189 gram

OPPO F33 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 6360 Max işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilik sunuyor hem de daha iyi bir performans sağlıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

MediaTek tarafından geliştirilen söz konusu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Oyun gibi ağır işlerde 2.4GHz hızındaki çekirdekler, internette gezinme gibi işlerde ise 2.0 GHz hızındaki çekirdekler devreye giriyor. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Dimensity 6360 Max işlemcisi, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada serinin bir önceki modeli olan OPPO F31 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO F33 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

F33 5G, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO F31'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 1400 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunun altını çizelim.

OPPO F33 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alıyor. Monokrom kamerasına normal kameraya kıyasla çok daha fazla ışık giriyor. Bu, özellikle gece veya düşük ışıkta daha iyi görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra daha yüksek keskinlik ve daha yüksek kontrast sunuyor.

F33 5G'nin ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse F31 5G'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO F33 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. F33 5G ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Bu arada F31 5G'nin de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızına sahip olduğunu belirtelim.

OPPO F33 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 satılmıyor. Dolayısıyla F33'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO F33 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 31.999 rupi (15.342 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 34.999 rupi (16.781 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 37.999 rupi (18.220 TL)

OPPO F33 5G'nin 31 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 15 bin 342 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. OPPO F33 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO F33 5G hem ekran özellikleri hem batarya kapasitesi hem de şarj hızıyla dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Yüksek şarj hızı ise bu yüksek kapasiteli telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Böylece şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Bence bir telefonda batarya kapasitesi ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor veya telefon yanlışlıkla su ile temas edebiliyor. Böyle durumlarda IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.