120Hz Ekrana Sahip vivo V70'in Fiyatı Sızdırıldı! 12 GB RAM'i Var

vivo V70 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi açıklanan vivo V70'in bu kez fiyatı ortaya çıktı. Szıdırılan bilgilere göre Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefon bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İdidaya göre vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 45 bin 999 rupi (22 bin 131 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 999 rupi (23 bin 575 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52 bin 999 rupi (25 bin 499 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Dolunay grisi ve altın ışıltısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo v60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo V70 de benzer bir fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 İşletim Sistemi: Android 16

Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen vivo V70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

vivo V70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Kırmızı ve limon sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak vivo V70, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. V70'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları bulunacak