16 GB RAM'li OPPO K14 Turbo'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO, K14 Turbo isimli yeni bir kaıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber K14 Turbo'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci ile birlikt egelecek. K14 Turbo ayrıca serinin önceki modelinden daha küçük bir ekran boyutuna sahip olacak.

OPPO K14 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ağırlık: Yaklaşık 201 gram

Ortaya çıkan bilgliere göre OPPO K14 Turbo'nun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Serinin önceki modeli olan OPPO K13 Turbo'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 453 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran görebiliriz.

OPPO'nun yeni akıllı telefonu gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Dimensity 9500 işlemcisi sayesinde K14 Turbo'da en iyi grafikli oyunlar bile sorunsuz çalışacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

OPPO K14 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo için 1.799 yuan (11.275 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO K14 Turbo'nun ise 1900 yuan (11.908 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO K14 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K14 Turbo'nun 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OPPO K13 Turbo serisi Türkiye'ye gelmemişti. Dolayısıyla K14 Turbo da Türkiye'de satışa sunulmayabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.