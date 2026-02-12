144Hz Ekranlı Xiaomi Pad 8 Global Pazara Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan Xiaomi Pad 8, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi Pad 8'in global sürümünün renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Tablet yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Xiaomi Pad 8'in Global Sürümü Hangi Renklere Sahip Olacak?

Xiaomi Pad 8'in global sürümü mavi, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Tabletin Çin sürümünde de aynı renk seçenekleri tercih edilmişti. Tabletin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş olan bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

Xiaomi Pad 8 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X

8 GB ve 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1

128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Teknolojisi. LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9200 mAh

9200 mAh Hızlı Şarj: 45W

Xiaomi Pad 8'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 251,2 x 173,4 x 5,8 mm boyutlarında ve 485 gram ağırlığında olan tablette yaklaşık 344 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Pad 8'in arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen tablette 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Xiaomi Pad 8'in Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Pad 8, 2025 yılının eylül ayında tanıtıldı. Global sürümün ise 2026 yılınnı ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Pad 7'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor.

Pad 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Nihai fiyat, resmî global lansmanın ardından belli olacaktır.