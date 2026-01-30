Bu Telefon Çok Hızlı Şarj Olacak! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo V70 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Şubat ayının ortasında tanıtılacağı ortaya çıkan telefonun şimdi de işlemcisi belli oldu. Akıllı telefon, Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci ile beraber gelecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve maksimum parlaklık seviyesi gibi özellikleri ile dikkat çekecek.

vivo V70'in İşlemcisi Belli Oldu

vivo V70, gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. vivo V60 modelinde sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB İşletim Sistemi: Android 16

Cihazın batarya kapasitesi, 6.500 mAh olacak. Bununla birlikte 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IP69 sertifikası olan telefon, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacak. Android 16 tabanlı vivo V70, 6,59 inç AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

vivo V70, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonunun 45.000 rupi (21 bin 299 TL) fiyat etiketiyle geleceği ileri sürüldü. 12 GB RAM'e sahip sürümünün ise 47.000 rupi (22 bin 245 TL) civarında bir fiyat etiketi il satışa sunulması bekleniyor. Bu konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, bu nedenle cihazın farklı fiyatla gelme ihtimali olduğunu da belirtelim.