12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon İçin Tarih Verildi! 120Hz Ekranı Var

vivo çok yakında yeni bir akıllı telefon tanıtacak. V70 olarak isimlendirilen yeni telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Qualcomm'un güçlü işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo V70 Tanıtım Tarihi

vivo V70, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Akıllı telefon, kırmızı ve limon sayısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. V70'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Android telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak.

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 45 bin rupi (21 bin 693 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 47 bin rupi (22 bin 657 TL) fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Paylaşılan bilgilere göre vivo V70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

V70'in ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonda IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.