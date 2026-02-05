120W Hızlı Şarja Sahip Katlanabilir Telefon Yolda! Dev Bataryası Var

Honor Magic V6 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi belli olan Honor Magic V6, bu kez bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla birlikte katlanabilir telefonun hem batarya kapasitesi hem de şarj hızı belli oldu. Görünüşe göre telefon çok hızlı şarj olacak.

Honor Magic V6, Yeni Bir Sertifika Aldı

Honor Magic V6, PNM-AN10 ve PNM-AN20 olmak üzere iki farklı model numarası ile birlikte 3C sertifikasyon platformunda görüntülendi. Sertifikada yer alan bilgilere göre katlanabilir telefon, 7150 mAh ve 6.850 mAh olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Hangi sürümün hangi ülkede satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Dev batarya sayesinde Honor Magic V6 uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic V5'te 5.820 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Honor Magic V6'nın Özelilkleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 120W

120W Batarya: 7.150 mAh / 6.850 mAh

7.150 mAh / 6.850 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Magic V6'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic V5'te ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3x optik yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların detayları henüz paylaşılmadı. Magic V5'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6'nın 2026 yılının mart ayının ilk haftası tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm tekink özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic V5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.