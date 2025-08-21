Vivo, Yeni Ürünüyle Apple Vision Pro'yu Unutturacak

Son dönemde piyasaya sürdüğü fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Vivo, karma gerçeklik pazarındaki ilk adımını duyurdu. Şirket, yeni nesil sanal gerçeklik başlığı Vivo Vision Explorer Edition ile sektördeki yerini aldı. Hem donanım hem de yazılım alanında iddialı yenilikler sunan cihaz, özellikle Apple Vision Pro'dan daha uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyor. İşte Vivo Vision Explorer Edition'ın özellikleri ve fiyatı!

Vivo Vision Explorer Edition Neler Sunuyor?

Sadece 389 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif sanal gerçeklik başlığı unvanını elinde bulunduran Vivo Vision, yüksek ağırlığı nedeniyle pek çok kullanıcı tarafından eleştirilen Apple Vision Pro'ya kıyasla daha ergonomik bir yapıya sahip.

Dahası yeni cihaz, hafif ağırlığına rağmen donanım tarafından da ödün vermiyor. Çevre algılama için 6'sı önde, 5'i altta olmak üzere toplamda 11 kamera ve sensörle donatılan Vivo Vision Explorer Edition, 3840 x 3552 çözünürlük sunan çift 8K Micro-OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Gelişmiş optik özelliklerinin yanı sıra cihaz, İkinci nesil Snapdragon XR2+ işlemcisinden güç alıyor. Selefine kıyasla tam 2,5 kat daha yüksek performans sunan bu yonga seti, en zorlayıcı görevlerde bile oldukça akıcı bir kullanım vadediyor. Bu işlemcinin şirketin kendi geliştirdiği OriginOS Vision işletim sistemiyle eşleştirildiğini belirtelim.

Vision Explorer Edition'ın en çarpıcı özelliklerinden biri, yalnızca 13 ms gecikmeyle çalışan tam renkli geçiş özelliği. Bu teknoloji, cihazın sanal ve gerçek dünya arasında neredeyse eş zamanlı olarak geçiş yapmasını sağlıyor.

Bununla birlikte göz hareketlerini 1,5 derecelik hassasiyetle takip edebilen sanal gerçeklik başlığı, el hareketlerini ise 175 derecelik geniş bir açıyla neredeyse hatasız bir şekilde tespit edebiliyor. Cihaz bu sayede hemen hemen her hareketinizi doğru ve hızlı bir şekilde algılayıp sorunsuz bir deneyim sunuyor.

İçerik tarafında da iddialı olan Vivo, yeni cihazı için "Drum Master" ve "Little V's Journey" gibi özel yapımlar hazırladığını duyurdu. Spor içerikleri için Migu gibi firmalarla iş birliğine giden şirket ayrıca, yeni başlığın kablosuz olarak bilgisayarlara ve akıllı telefonlara bağlanabildiğini belirtiyor. Son olarak ürünün Vivo ve iQOO marka telefonlarla mekânsal fotoğraf çekimi özelliğini de desteklediğini ekleyelim.

Vivo Vision Explorer Edition Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Vision Explorer Edition, ilk olarak 22 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak. Vivo henüz yeni sanal gerçeklik başlığının ülkedeki fiyatını açıkladı. Ancak cihazın 1300 ila 1400 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulmasına kesin gözle bakılıyor. Yeni ürünün Çin'de başarılı olması durumunda küresel pazara sunulması da oldukça muhtemel.

Peki siz yeni Vivo Vision Explorer Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.