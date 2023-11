Çok şık bir görünüme sahip olan vivo Watch 3 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde yeni akıllı saate dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

vivo, 13 Kasım 2023 tarihinde düzenlediği etkinlik esnasında iki farklı akıllı telefon modelinin yer aldığı vivo X100 serisi ve vivo Watch 3 isimli akıllı saat modeli tanıttı.

vivo Watch 3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,43 inç

: 1,43 inç Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 326 PPI

: Yaklaşık 326 PPI RAM : 64 MB

: 64 MB Depolama : 4 GB

: 4 GB Boyut : 46,1 x 46,1 x 13,8 mm

: 46,1 x 46,1 x 13,8 mm Ağırlık : 36 gram

: 36 gram eSIM Desteği : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 505 mAh

: 505 mAh Bluetooth : 5.2

: 5.2 Yazılım: BlueOS

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Watch 3, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 64 MB RAM ve 4 GB depolama alanının yer aldığı akıllı saat modeli 46,1 x 46,1 x 13,8 mm boyutlarında.

BlueOS işletim sistemi ile beraber gelen akıllı saatte uygulama desteği ve yerleşik uygulama mağazası mevcut. Etkileyici bir görünüme sahip akıllı saat kayış hariç yalnızca 36 gram ağırlığında. 505 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın tek şarj ile 16 güne kadar pil ömrü sunabildiği söyleniyor.

Bluetooth ve eSIM olmak üzere iki farklı sürüme sahip akıllı saat akıllı saat kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü yapabiliyor. 100'den fazla spor modunu içeren cihaz uyku kalitesi ile ilgili da rapor sunuyor. Watch 3 modelinde 10 adet yerleşik saat arayüzü bulunuyor.

Vivo marka yeni akıllı saat modeli Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğini destekliyor. Peki, dairesel ekran tasarımına sahip olan vivo Watch 3 ücreti ne kadar?

vivo Watch 3 Fiyatı

Silikon kayışlı Bluetooth sürümü : 150 dolar civarında.

: 150 dolar civarında. Deri kayışlı Bluetooth sürümü : 164 dolar civarında.

: 164 dolar civarında. Silikon kayışlı eSIM sürümü : 178 dolar civarında.

: 178 dolar civarında. Deri kayışlı eSIM sürümü: 191 dolar civarında.

Bu rehberde vivo Watch 3 ücreti ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı saat modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.