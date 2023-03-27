Vivo X Fold 2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Performans Testleri Göz Dolduruyor!

Vivo'nun, Vivo X Fold'un halefi olarak hizmet verecek olan Vivo X Fold 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğine dair söylentiler dolaşıyor. Telefonun 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve çeşitli özellikleri şimdiden sızdırıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde telefon AnTuTu benchmark'ında da görüldü ve performansını sergiledi.

AnTuTu benchmark listesine göre PD2266 model numaralı yaklaşan Vivo katlanabilir akıllı telefon, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı ile donatılacak. Listeleme ayrıca cihazın kutudan Android 13 ile geleceğini ve Çin pazarı sürümünün Origin OS 3'e sahip olduğunu doğruluyor. Telefonun küresel olarak piyasaya sürülmesi durumunda ise Funtouch OS 13 yüklü olması bekleniyor.

Vivo X Fold 2 Özellikleri (Sızıntı)

Önceki sızıntılar Vivo X Fold 2'nin ek özelliklerini de ortaya çıkarmıştı. Cihazın 4.800 mAh pil ile donatılması ve 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Katlanabilir ekranının ise 8 inç boyutunda olması ve 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteğiyle birlikte E6 AMOLED teknolojisine sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca kapak ekranında bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ile geleceği söyleniyor. Ayrıca X Fold 2'nin arkasında OIS özellikli 50MP Sony IMX866 ana kameranın yanı sıra 12MP Sony IMX663 ultra geniş sensör ve 12MP Sony IMX663 telefoto lens de dâhil olmak üzere üçlü kamera ünitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Vivo X Fold 2 AnTuTu Performans Sonuçları

Vivo X Fold 2, AnTuTu'da oldukça iyi bir performans sergileyerek toplamda 13.18.092 puan gibi etkileyici bir skor elde etti. CPU ve GPU testlerinde sırasıyla 2.88.246 ve 5.79.982 puan alan telefon, RAM ve UX testlerinde ise 2.56.004 ve 1.93.860 puan elde etti. Bu puan, telefonu sadece katlanabilir telefon kategorisinde değil, en iyi performans gösteren akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor.

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