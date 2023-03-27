Türkiye'de Akıllı Telefon Fiyatlarına %65 Zam Geliyor!

Türkiye'de akıllı telefon ithalatı hakkında yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte akıllı telefon fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor.

2020 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınmıştı. Bu tebliğ ile birlikte "alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. O zaman alınan karar ile akıllı telefon ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirilmesiyle gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak denilmiş, yerli üreticinin korunması amacıyla adet fiyatı 200 doların altında olan telefonlar, yalnızca Ticaret Bakanlığı izniyle ithal edilebilir hâle getirilmişti.

Ancak durum şu ki 28 Mart 2021 tarihinden itibaren, Türkiye'de akıllı telefon ithalatı için yeni bir dönem başlamasıyla Resmî Gazete kapsamında yayımlanan 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle, daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında değer, 350 dolar olarak yeniden düzenlendi. Bu da yakın süreçte Türkiye'de akıllı telefon fiyatlarında ciddi bir artış beklendiğine işaret ediyor.

Düzenleme Akıllı Telefon Fiyatlarını Ciddi Olarak Etkileyecek

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 4.000 TL dolaylarında olan bir telefonun en az 2.500 TL zamlanacağı öngörülüyor. Elbette bu fiyata daha ÖTV ve KDV gibi birçok vergi kalemi de eklenecek ve telefonun ham fiyatı yaklaşık 3 katına çıkacak.

Vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy, Türkiye pazarındaki fiyat artışları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle telefon değişim süresinin son yıllarda 18 aydan 48 aya yükseldiğini açıklamıştı. Yeni ithal edilen akıllı telefonlara ilk aşamada %20 zam geleceğini belirten Şensoy, şirketin Gebze'deki fabrikasında bu yılın ikinci yarısında 5G destekli cihazlar için dördüncü bant yatırımı yapacaklarını, bu sayede üretimi %20 artırmayı planladıklarını da açıkladı.

Yeni düzenleme, tüketicilerin akıllı telefon tercihlerini ve değişim sürelerini etkileyecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.