Dev Bataryalı Aşırı İnce vivo X Fold 5'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

İnce katlanabilir telefon kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen vivo X Fold 5 modelinin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, devasa bataryaya sahip olması beklenen vivo X Fold 5 ne zaman tanıtılacak?

vivo X Fold 5 Tanıtım Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan vivo X Fold 5 modeli 25 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin önceki modelleri vivo X Fold 3 Pro ve X Fold 3 geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. X Fold 5'in katlanmamış hâlinin 4,3 mm, katlanmış hâlinin ise 9,33 mm kalınlığında olacağı iddia edildi.

vivo X Fold 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X Fold 5 modeli X Fold 3 Pro'dan daha düşük bir fiyat ile satışa sunulacak. 2024 yılında satışa sunulan X Fold 3 Pro modelinin 9.999 yuan (54.849 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim. Yani vivo'nun yeni katlanabilir telefonu 9.999 yuandan daha ucuza satılacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belritelim.