Aşırı İnce vivo X Fold 5 ile iPhone 16 Pro Max Yan Yana Görüntülendi

Çok ince katlanabilir telefon kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen vivo X Fold 5 modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde X Fold 5'in yanında iPhone 16 Pro Max de yer aldı. Böylece telefonun ne kadar ince olduğu net şekilde görüldü.

vivo X Fold 5 Çok İnce Olacak

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5 ile iPhone 16 Pro Max yan yana görüntülendi. Paylaşılan iki görsel, telefonun inceliği hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. X Fold 5'in katlanmamış hâlinin 4,3 mm, katlanmış hâlinin ise 9,33 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. iPhone 16 Pro Max ise 8,25 mm kalınlığında.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak.