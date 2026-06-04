vivo'dan 144Hz Ekranlı ve Dev Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor!

vivo bir süredir X500 Pro Max isimli amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar, akıllı telefonun güçlü bir işlemciyle geleceği yönündeydi. Son gelişmeler ise cihazın ekran ve batarya özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre model kullanıcıları memnun edecek bir ekrana ve pile sahip olacak.

vivo X500 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X500 Pro Max'in ekranı 6,85 inç boyutlarında olacak ve AMOLED teknolojisine ev sahipliği yapacak. AMOLED paneller LCD'ye kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi gösterebiliyor. Bunun dışında ekranın 2K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızlarını desteklediğini belirtelim. Bu da kullanıcıların menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceği anlamına geliyor.

Karşılaştırma yaparsak, vivo X300 Pro'da 6,78 inçlik, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Bunları dikkate alarak bu iki model arasında yenileme hızlarında ve ekran boyutlarında önemli bir farkın olacağını söyleyebiliriz. Yani yeni telefon daha iyi ekran özellikleriyle gelecek.

vivo X500 Pro Max Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 8.000 mAh veya daha üzeri bir batarya mevcut olacak. Geçen yılki X300 Pro'da ise 6.510 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Kısacası yeni modelin bataryası minimum yüzde 22'lik bir artışla karşımıza çıkacak. Şarj hızları ise henüz belli değil. Fakat yine bir önceki nesli dikkate alarak minimum 90W hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Batarya: 8.000 mAh veya daha üzeri

8.000 mAh veya daha üzeri Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama şu ana dek gelmedi. Fakat bir önceki serinin geçen yılın ekim ayında piaysaya sürüldüğünü biliyoruz. Yani bu noktada Çinli markanın yeni modellerde de X300 serisinin tanıtım takvimine sadık kalması söz konusu. Bu da eylül veya ekim aylarında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Öte yandan vivo X300 ailesi Türkiye'de satılıyor. Bu doğrultuda X500 ailesinin de ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

vivo X500 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro an itibariyle markanın resmi web sitesinde 99.999 TL'den satılıyor. X500 Pro Max çok daha güçlü özelliklere sahip olacağından yüksek ihtimalle 105 ila 110.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir. Tabii bunlar tahmine dayalı detaylar olduğundan şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max'in sızdırılan ekran ve batarya özellikleri beni memnun etti diyebilirim. Zira hayatımda hiç 144Hz ekranlı bir akıllı telefon kullanmadım. Şu anda kullandığım cihaz 120Hz hızlarını destekliyor. Cihazın yüksek yenileme hızlarına sahip olmasının 120Hz'e kıyasla çok ciddi bir ekran avantajı sunacağını düşünüyorum.