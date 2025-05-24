Lansman İçin Gün Sayıyor! Devasa Bataryalı vivo X200 FE İçin Kritik Gelişme

vivo'nun merakla beklenen X200 FE modeli için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde NBTC veri tabanında ortaya çıkan cihaz, şimdi ise BIS sertifikası aldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar!

vivo X200 FE, BIS Veri Tabanında Görüntülendi

Son gelen bilgilere göre vivo X200 FE, Hindistan Standartları Bürosu’nun (BIS) internet sitesinde V2503 model numarasıyla listelendi. Bu gelişme, telefonun Hindistan pazarında satışa sunulmak için uygun olduğu anlamına geliyor.

Aynı modelin Singapur’un düzenleyici kurumu olan Infocomm Media Development Authority (IMDA) tarafından da onaylandığı görüldü. vivo X200 FE’nin bu sertifikaları alması, cihazın resmi tanıtımının çok yakında gerçekleşeceğini gösteriyor.

Beklenen vivo X200 FE Özellikleri

Mevcut iddialara göre telefon, 6.31 inç boyutunda LTPO OLED ekranla gelecek. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Cihazın işlemcisi ise MediaTek imzalı Dimensity 9400e olacak.

Arka tarafında 50 MP ana + 50 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı kameralardan oluşan üçlü kuruluma yer verecek model, 6500 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Şarj hızıysa 90W olacak.

Beklenen vivo X200 FE Fiyatı

Sektör kaynaklarına göre vivo X200 FE, 585 dolar ila 700 dolar arasında bir fiyata piyasaya sürülecek. Tabii bunun bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani farklı bir fiyat etiketiyle de karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.