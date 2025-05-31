Kompakt Amiral Gemisi Telefon Çok Yakında Görücüye Çıkıyor

Kompakt amiral gemisi olarak ün salan Vivo X200 FE'nin lansman tarihi belli oldu. Çok yakında Hindistan'da kullanıcıların karşısına çıkacak olan telefon, pek çok modern özelliği ve yüksek donanımıyla dikkat çekiyor.

Telefon 10 Temmuz 2025 tarihinde, Hindistan'da gerçekleşecek olan lansmanda tanıtılacak. Bu modelle birlikte X Fold5 de tanıtılacak ve tüm detaylar netleşecek.

Vivo X200 FE Teknik Özellikleri

6.31 inçlik ekranıyla dikkat çeken kompakt amiral gemisi Vivo X200 FE hem ekran altı parmak izi sensörü, hem de 120Hz tazeleme hızıyla geliyor. 1.5K düz OLED ekranlı telefonda 50 MP ana sensör bulunuyor ve Sony'nin IMX921 lensleriyle destekleniyor.

1/1.56 diyafram açıklığına sahip ana kameraya 50 MP 3x optik zoomlu telefoto lens eşlik ediyör. Ön kamerası da yine 50 MP'lik bir değere sahip.

Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki telefonun 6.500'lük dev bir bataryası bulunuyor. 90W kablolu şarj desteğiyle geliyor.

Depolama tarafında 12 GB RAM'li seçenekte 256 GB depolama alanı bulunuyor. 16 GB'li versiyonda ise bu değer 512 GB. Son olarak IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikaları bulunuyor.

Vivo X200 FE Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bu amiral gemisinin çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli olmadı. Hindistan'da gerçekleşecek olan lansmandan sonra bu detaylar belli olacak, ancak tahmini olarak 45.000 – 50.000 Rupi, yani 600 dolar civarı bir fiyatla çıkması bekleniyor.

Ülkemizde vergiler dahil edilmeden 23.500 TL civarında bir fiyat çıkıyor. Ancak tüm detaylar, lansmandan sonra netleşecek.