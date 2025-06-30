vivo'nun Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi! 6 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yılın ekim ayında büyük bataryalı vivo Y19s'i tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y19s GT 5G isimli telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni telefonun bazı özellikleri belli oldu.

vivo Y19s GT 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2526 model numarasına sahip olan vivo Y19s GT 5G tek çekirdek testinde 725 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.201 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo Y19s GT 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Y19s GT 5G, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğinin sunulması bekleniyor.

vivo Y19s GT 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y19s için 9 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Y19s GT 5G'nin ise 11 bin TL civarı başlangıç fiyatıyla satılabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.