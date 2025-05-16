Uygun Fiyata 6.500 mAh Batarya! vivo X200 FE İçin Kritik Gelişme

vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı fakat o etkinlikte X200 FE modeline yer verilmemişti. Serinin yeni telefonunun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

vivo X200 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile gelecek telefonun ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

Telefon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan işlemci bir adet 3.4GHz Cortex-X4, üç adet 2.85GHz Cortex-X4, ve dört adet 2.0GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

X200 FE 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Telefon IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megpaiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 sensörüne sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörüne sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo X200 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X200 FE modelinin 2025 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

vivo X200 FE Fiyatı

vivo X200 FE'nin 50.000 Hindistan rupisi (22.678 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.