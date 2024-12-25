vivo X200 Ultra'nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı

X200 serisine katılmaya hazırlanan vivo X200 Ultra modeline dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda telefonun kamera özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon kamera performansıyla etkileyecek.

X200, X200 Pro ve X200 Pro mini modellerinin yer aldığı vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtıldı ancak o etkinlikte X200 Ultra gösterilmedi. Dolayısıyla bu telefon uzun süredir büyük bir merak içerisinde bekleniyor.

vivo X200 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Çin'den gelen yeni bir sızıntıya göre X200 Ultra modelinin arka taraıfnda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Ana kameranın geniş bir diyafram açıklığına sahip olacağı ve OIS teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Telefondaki kameraların 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabileceği öne sürüldü. X200 Ultra'da ayrıca vivo'nun geliştirdiği yeni nesil görüntüleme çipi de yer alacak.

vivo X200 Ultra Çıkış Tarihi

vivo X200 Ultra modelinin 2025 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Önceki model olan X100 Ultra da 2024 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

vivo X200 Ultra'nın kamera özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.