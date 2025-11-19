vivo'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo'nun X200T isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte X200T'nin tanıtım tarihi ve işlemcisi belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, güçlü donanım sayesinde yüksek performans sunacak. Peki, vivo'nun yeni telefonu ne zaman çıkacak?

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo X200T, V2561 model numarası ile GSMA veri tabanında görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun işlemcisi de sızdırıldı. İdidaya göre vivo'nun yeni Android telefonu gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo X200'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400 işlemcisi bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonda ayrıca Immortalis-G925 GPU bulunacak.

vivo X200T, bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Böylece üst düzey bir performans elde edilecek. Akıllı telefonun ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

vivo X200T Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X200T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hem Çin'de hem de küresel pazarlarda piyasaya sürüleceği söyleniyor. vivo X200, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.