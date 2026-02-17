16 GB RAM'li Android Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo X300 FE'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkan ortaya çıkan vivo X300 FE'nin bu kez RAM seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon iki farklı RAM seçenepği ile birlikte gelecek. Android telefonda Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo X300 FE'de Kaç GB RAM Bulunacak?

vivo X300 FE'nin 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacağı iddia edildi. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. vivo X200 FE'de de aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 FE'nin ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefonda ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

X300 FE 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE, 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni telefonun X200 FE'den daha güçlü donanıma sahip olması bekleniyor. Dolayıısyla X300 FE 65 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli X300 FE'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefona dair merak edilen tüm detaylar belli olacak. 2025 yılının haziran ayında vivo X200 FE Türkiye'de satılıyor. X300 FE'nin de Türkiye'de satılması bekleniyor.