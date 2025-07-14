12 GB RAM'li Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 6000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz günlerde bütçe dostu Y19s GT 5G'yi duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y50 5G isimli telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon yüksek RAM kapasitesine sahip olacak.

vivo Y50 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y50 5G, LCD Ekran üzerinde HD+ çözünürlük sunacak. 209 gram ağırlığındaki telefon 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında olacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Y50 5G 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y50 5G ne kadar fiyata satılacak?

vivo Y50 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo Y50 5G, 1.299 yuan (7.289) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Y50 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo Y50 5G'nin 18 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.