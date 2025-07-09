7.000 mAh Bataryalı Minik Amiral Gemisi Telefon Yakında Geliyor

Akıllı telefon dünyasında nokta atışı bilgiler sızdırmasıyla bilinen Digital Chat Station, Vivo'nun yeni amiral gemisi serisi X300'le ilgili bilgiler paylaştı. Paylaşımında küçük ekranına rağmen amiral gemisi özellikleriyle donatılmış Vivo X300 Pro Mini ile ilgili özelliklere yer verdi. Bu modelin X300 serisindeki kompakt flagship olması bekleniyor. Ekranı küçük ama özellikleri ele avuca sığmıyor.

Hem kamerası, hem de devasa bataryasıyla işte Vivo X300 Pro Mini özellikleri.

Vivo X300 Mini Pro Teknik Özellikleri

Pek çok haber kaynağında "Vivo X300 Pro Mini" ismi geçiyor ancak cihazın resmi olarak açıklanmış isminin bu olmadığını belirtmekte fayda var. X200 Pro Mini modelinin bir devamı olacağı düşünüldüğünden bu model ismi kullanılıyor.

Yeni model, selefine kıyasla çok daha büyük bir bataryaya gelecek. X200 Pro Mini'de 5.700 mAh değerinde ortalama bir batarya kullanılmışken, X300 Pro Mini'de 7.000 mAh'lık büyük bir batarya kullanılacağı sızdırıldı. Bu yüksek kapasiteli bataryanın kablosuz şarj desteği ile tamamlanacağını ve cihazın yüksek suya dayanıklılık seviyesi sunacağı söyleniyor.

MediaTek Dimensity 9500 İşlemcisiyle Gelecek

Bu telefon sadece bataryasıyla dikkat çekmiyor. MediaTek'in daha piyasaya sürmediği Dimensity 9500 yonga seti ile birlikte geliyor. RAM değerine dair henüz bir sızıntı yok. Telefonda 6.3 inçlik düz tasarımlı OLED ekran bulunuyor ve 1.5K çözünürlüğe sahip. Günümüz telefonlarında bu değerler artık çok yaygın. Yine yaygın olarak IP68 veya IP69 sertifikasıyla koruma altında olacağı düşünülüyor.

Cihazın arka kasasında ise 50 MP çözünürlükte Sony IMX882 periskop telefoto lens yer alıyor. Bu lenste 3x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor.

Vivo X300 Mini Pro Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

İsimlendirme konusundaki soru işaretleri halen devam ediyor. Boyutlarına bakıldığında X300 Pro Mini olarak pazarlanması olası görünse de bazı kaynaklar, cihazın sadece Vivo X300 adıyla piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Cihaza dair tüm teknik detayların lansman gününde netleşeceğini söyleyebiliriz. Zira şu an ortada kesin bir isim, tarih veya fiyat bilgisi bulunmuyor. Telefonun Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

MediaTek Dimensity 9400 işlemcili 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Vivo X200 Pro Mini 27.563 TL fiyatla satışa çıkmıştı ancak Türkiye'de hiç satılmadı. Daha düşük işlemcili Vivo X200 FE modeli ise 50.000 TL'den satılıyor. Yeni modelin fiyatlandırması; MediaTek'in en yeni işlemcisini kullanacağından ötürü çok daha yüksek olacaktır diyebiliriz. Nihai cevap lansman gününde ortaya çıkacak.