vivo'dan Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo X200 Pro'nun ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte vivo X300 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon hem gelişmiş kamerası hem de güçlü işlemcisiyle öne çıkacak.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo X300 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia LYT-828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameraya sahip olacak.

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

vivo X300 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.