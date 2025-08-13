vivo'dan Çok Güçlü Telefonlar Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo X200 ve vivo X200 Pro'nun ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte vivo X300 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun güçlü telefonları çok yakında gelecek.

vivo X300 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 ve X300 Pro'nun eylül ayının sonunda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. X200 ve X200 Pro modelleri, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla yeni seri, X200 serisinden daha erken gelecek.

İddiaya göre vivo X300 serisi, Dimensity 9500 işlemcisine sahip olacak. X200 serisinde bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, dört adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300'ün arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir. X300'de IP68/IP69 sertifikaları da olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo X300 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia LYT-828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameraya sahip olacak.

X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.