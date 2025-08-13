Yapay Zeka Destekli Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz ay 120Hz ekranlı ucuz telefon Infinix Hot 60 5G+'ı duyuran Infinix, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Infinix Hot 60i 5G isimli telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Telefon yapay zeka desteği ve yüksek yenileme hızıyla öne çıkacak.

Infinix Hot 60i 5G Tanıtım Tarihi

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Infinix Hot 60i 5G, 16 Ağustos 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtım tarihinin yanı sıra telefonun arka tasarımını gösteren bir görsel de paylaşıldı. Yatay olarak konumlanmış modül üzerinde iki adet kamera yer alacak.

Infinix Hot 60i 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,75 inç ekran büyüklüğünes ahip Infinix Hot 60i 5G, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon siyah, turkuaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Bütçe dostu telefon gücünü Dimensity 6400 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelecek telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertfiika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Infinix Hot 60i 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Ana kamera, portre modu ve süper gece modu dahil olmak üzere çeşitli modlara sahip olacak.

Telefonun yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton bulunacak. Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev yer alacak.

Infinix Hot 60i 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60i 5G'nin 10.000 Hindistan rupisinden (4.659 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Infinix Hot 60 5G+ için 10.499 Hindistan rupisi (4.894 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.