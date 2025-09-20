98 Bin TL'lik iPhone Air'e Sağlamlık Testi Yapıldı (Video)
İnceliğiyle kendine hayran bırakan iPhone Air, sağlamlık testine girdi. İşte en ince iPhone'un dayanıklılık testinde gösterdiği o performans!
Yalnızca 5,6 mm kalınlık ile serinin en ince modeli olan iPhone Air'e sağlamlık testi yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan cihaz, zorlu koşullar altında inanılmaz bir performans sergiledi. Bununla birlikte cihazın ne kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı.
iPhone Air'de Dayanıklılık Testi Gerçekleştirildi
JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, iPhone Air'in ne kadar dayanıklı olduğunu görmek için yeni modeli birçok test sürecinden geçirdi. YouTuber, ilk olarak ekranı bir tornavida kullanarak çizmeye çalıştı ancak cam o kadar dayanıklıydı ki gözle görülür hiçbir hasar meydana gelmedi.
YouTuber, bu işlemi telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı. İkinci aşamada ise bir çakmak yardımıyla telefonun ekranı üzerinde ısı testi yaptı. iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılan ince telefon, bir kez daha üstün bir performans sergileyerek bu testten de geçmeyi başardı.
Isı testinden hemen sonra bükülme testine geçildi. YouTuber, tüm gücünü kullanmasına rağmen iPhone Air'i bükmeyi başaramadı. Hatta o kadar çok baskı uyguladı ki iki baş parmağının da ağrıdığını belirtti. Sonuç olarak yeni iPhone modeli, dayanıklılık testinin her üç aşamasından da başarılı bir şekilde geçti.
iPhone Air Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Kalınlık: 5,6 mm
- Ağırlık: 165 gram
- Yazılım: iOS 26
iPhone Air Fiyatı
- 256 GB depolama: 97.999 TL
- 512 GB depolama: 109.999 TL
- 1 TB depolama: 121.999 TL