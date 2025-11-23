Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

vivo, geçtiğimiz günlerde vivo X300 ve X300 Pro modellerini Türkiye'de satışa sunmuştu. Güçlü bir işlemci ve yüksek batarya kapasitesi ile gelen telefonlardan sonra gözler vivo X300 Ultra'ya çevrilmişti. Şimdi de bu modelin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Görünüşe göre yakında etkileyici bir model daha kullanıcılarla buluşacak.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Vivo X300 Ultra'nın 2026 yılının Mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Hatırlatmak gerekirse vivo X200 Ultra, Nisan 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni sızıntıya göre X300 Ultra, önceki modelden yaklaşık bir ay önce kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni modelin en çok dikkat çekici tarafı ise çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip ilk amiral gemisi telefon olması.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olacak. Periskop telefoto kamera, 85 mm odak uzaklığına sahip olması ile öne çıkacak. Söz konusu kameralara 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

Periskop telefoto kamera, 1/1.4" boyutundaki Samsung ISOCELL HPB sensörünü kullanacak ki bu, vivo için özel olarak üretildi. Telefonda vivo'nun kendi üretimi olan video ve görüntüleme çiplerine ek olarak daha net görüntüler elde etmeye imkân tanıyan için Zeiss T* teknolojisi da bulunacak.

Cihazın ön tarafında otomatik odaklanma özelliğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu kamera, 92 derecelik bir görüş açısı sunacak. Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. vivo X200 Ultra modelinde ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek bulunduğunu da belirtelim.

Yeni telefon, 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun batarya kapasitesi ve hızlı şarj gibi özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bu arada vivo X300 Ultra'nın küresel olarak piyasaya sürülen ilk ultra amiral gemisi telefon olacağı yönünde söylentiler bulunuyor. 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel pazara gelebilir.