OPPO'dan 6.500 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor

OPPO, A5x'i çok yakın bir zamanda piyasaya sürmüş olsa da şimdiden yeni model üzerinde çalışmalara başladı. Hatta bu modele dair çok önemli ayrıntılar şimdiden gün yüzüne çıktı. Aktarılan bilgiler, OPPO A6x'in yüksek batarya kapasitesi ile birlikte geleceğini gösteriyor.

OPPO A6x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir bir bilgi kaynağı tarafından paylaşılan yeni bir görsele göre OPPO A6x, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca tasarıma dair ilk ayrıntılar da ortaya çıkmış durumda. Tasarım bakımından OPPO A5x'ten oldukça farklı olacağı söylenebilir.

Önceki modelin kamera modülünün yerini daha ince bir kamera modülü alacak. Ancak hemen yan tarafta bir adet LED flaş konumlanacak. Görselde telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı görülüyor. Bunlarla sınırlı olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

OPPO'nun yeni telefonuna dair bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı ancak fikir vermesi açısından OPPO A5x'in özelliklerine tekrardan göz atmakta fayda var. A5x 5G modeli, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip ve IPS LCD ekranda 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Cihaz, gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 193 gram ağırlığındaki telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 mm boyutlarında.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile gelen telefonun 4 GB LPDDR4X RAM'e sahip. Ayrıca 128 GB UFS 2.2 depolama alanı sunuyor. Arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OPPO A6x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A6x'in fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı ancak A5x için 13.999 Hindistan rupisi (6 bin 630 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu telefon da 15.000 Hindistan rupisi (7 bin 577 TL) civarı bir fiyat etiketi ile satışa sunulabilir.