Anakartını Sakın Bozmayın! vivo X300s Yedek Parça Ücretleri Belli Oldu

vivo'nun geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu X300s modelinin yedek parça fiyatları belli oldu. Peki MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 7.100 mAh batarya ve 144Hz yenileme hızı gibi özelliklerle gelen akıllı telefonun en pahalı parçası hangisi? İşte merak edilen detaylar!

vivo X300s Anakart Ücretleri Ne Kadar?

vivo X300s modelinde şu an için en pahalı parça anakart diyebiliriz. Zira 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonun anakart değişim ücreti 2680 yuan, yani yaklaşık 17.365 TL seviyesinde. Bunun yanı sıra 12 GB RAM + 512 GB depolamalı modelin anakart fiyatı yaklaşık 18.660 TL olarak belirlendi.

Akıllı telefonun 16 GB RAM + 512 GB versiyonu için bu rakam 19.310 TL’ye çıkarken, 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan en üst modelde ise anakart değişim ücreti yaklaşık 22.550 TL’ye kadar ulaşıyor.

vivo X300s Ekran Ücretleri Ne Kadar?

Anakarttan sonraki en pahalı parça ekran oldu. Zira bir nedenden dolayı cihazın ekranını değiştirmek istediğinizde ödemeniz gereken ücret 1390 yuan, yani 9005 TL civardında olacak. Yani cihazda anakarttan sonra en çok dikkat etmeniz gereken parçanın ekran olduğunu söyleyebiliriz.

vivo X300s Batarya Ücretleri Ne Kadar?

vivo X300s modelinin bataryası ise çok yüksek maliyetli değil. Paylaşılan listeye göre şarj almama, hızlı bitme veya yavaş şarj olma gibi nedenlerle pilini değiştirmek isterseniz, ödemeniz gereken tutar 199 yuan, yani yaklaşık 1.290 TL seviyesinde olacak.

vivo X300s Kamera Ücretleri Ne Kadar?

vivo X300s modelinin kamera parçaları da makul fiyatlara sahip. Cihazın ön kamerası 680 TL, arka ana kamerası 2.300 TL, periskop kamerası 1.910 TL ve geniş açı kamerası ise 670 TL karşılığında değiştirilebiliyor.

İşte vivo X300s modelinin yedek parça ücretleri;

Ekran: 1390 yuan (9005 TL)

Batarya: 199 yuan (1290 TL)

Arka kapak: 255 yuan (1650 TL)

Anakart (12GB + 256GB): 2680 yuan (17365 TL)

Anakart (12GB + 512GB): 2880 yuan (18660 TL)

Anakart (16GB + 512GB): 2980 yuan (19310 TL)

Anakart (16GB + 1TB): 3480 yuan (22550 TL)

Ön kamera: 105 yuan (680 TL)

Arka ana kamera: 355 yuan (2300 TL)

Arka periskop kamera: 295 yuan (1910 TL)

Arka geniş açı kamera: 105 yuan (680 TL)

Şarj adaptörü: 209 yuan (1355 TL)

Şarj kablosu: 69 yuan (450 TL)

Editörün Yorumu

Listeye baktığımda beni özellikle şaşırtan bir fiyat olmadı. Diğer telefonlarda olduğu gibi en pahalı parça yine anakart. Tabii bunun normalde ne kadar olması gerektiği tartışmaya açık, ama bence vivo X300s modeli günümüz akıllı telefon standartlarına göre oldukça makul ve uçuk sayılmayacak yedek parça fiyatlarına sahip.